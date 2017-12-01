Treasure Buster, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Düşmanlarınızla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda eşsiz kahramanları kontrol edebiliyorsunuz.

Efsanevi mücadelelere sahne olan Treasure Buster, ölümcül zorlukların üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Karanlık zindanlara inip farklı ödülleri toplayabileceğiniz oyunda kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Benzersiz karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda dünya çapındaki oyuncularla yarışıyorsunuz. Liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Zorlu bir oyun olarak dikkatimizi çeken Treasure Buster, iki farklı oyun moduna sahip bir mobil oyundur. Retro tarz grafikleriyle de dikkat çeken oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kolay kontrollere sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Treasure Buster oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.