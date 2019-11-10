Klasik oyunlar ile ünlü olan Tamalaki şu sıralar Treasure Match 3 ile oyuncuların gönlünde taht kuruyor. Oyunculara eğlenceli anlar sunan yapım tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.

Android ve iOS platformu oyuncularına sunulan Treasure Match 3 günümüzde 50 binden fazla oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. Antik kalıntıları keşfetmeye çalıştığımız Treasure Match 3’de kayıp hazineleri bulmak için ter dökeceğiz.

Birbirinden farklı çok sayıda bulmacanın yer aldığı yapımda oyuncular bir yandan bulmacaları çözecek diğer yandan da macera türünde bir oynanış ile karşılaşacaklar. Oyuncular gizemli nesneleri ve hazineleri ortaya çıkarmak için bulmacaları adım adım çözecek ve antik kalıntıları keşfetmeye çalışacaklar.

Oldukça merak uyandırıcı bir yapıya sahip olan oyunda farklı haritalar ve içerikler de oyuncuların beğenisine sunuluyor.