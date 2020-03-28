Mobil rol oyunlarına olan ilgi artmaya devam ederken piyasaya birbirinden farklı oyunlar da sunulmaya devam ediliyor.

Jupiter Entertainment imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Trials of Heroes: Idle RPG günümüzde Android ve iOS olmak üzere 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Gerçeklikten uzak olan yapım fantastik yapısı eşliğinde gerçek zamanlı olarak savaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Eğitimler, savaşlar yapacağımız oyunda gerçek oyuncular ile savaşabilmek için kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duyacağız. Oyuncular çevrimiçi olarak gerçek oyuncular ile karşı karşıya gelecekler. 100’den fazla farklı kahramanın yer aldığı oyunda dileyen oyuncualr çevrimdışı olarak da oyunun tadını çıkarabilirler.

Dileyen oyuncular klanlar kurabilecek ve arkadaşları ile düşmanlara karşı iş birliği yapabilecekler.