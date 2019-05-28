Mobil platformda kağıt oyunları arasında yer alan Triple Fantasy ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oynanmaya devam ediyor. Oyunculara sürükleyici bir yapı sunan mobil yapımda oldukça eğlenceli ve aksiyonlu anlar bizleri bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım sra tabanlı RPG oyunu olarak da ifade ediliyor. Orta dereceli içeriklere ve piksel grafiklere sahip olan yapım Gameplete tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Taktiksel kararların hayati önem taşıdığı yapımda oyuncular benzersiz karakterler arasından seçimler yapacak ve düşmanlara karşı savaşacaklar. Fantastik yaratıkların da yer aldığı yapımda oyuncular seçtikleri karakterleri ve canavarları yükseltebilecek, daha güçlü bir hale getirebilecekler.