TRT ÇizBul uygulaması ile Android cihazlarınızdan çocuklarınıza keyifli ve bir o kadar da eğitici egzersizler içeren oyunları oynatabilirsiniz.

6 yaş ve üzeri çocukların kullanabileceği TRT ÇizBul uygulaması, ekrandaki yönlendirmeleri takip ederek topu istenen noktaya ulaştırmanızı istiyor. Çocukların sayısal yetenek ve problem çözme özelliklerini keşfedebileceği ve geliştirebileceği TRT ÇizBul uygulamasında, çocuklar bolca zihin egzersizi yapabilme imkanına sahip oluyor.

Shatterbrain oyununu hatırlayanlar varsa, TRT ÇizBul uygulaması onlara hiç yabancı gelmeyecektir. Temel Fizik kurallarını kullanarak istenenleri kolayca yapabileceğiniz oyunda 3 yıldız alabilmek için verilen süre veya hamle sayısına göre oynamanız gerekiyor. Oldukça eğlenceli bir arayüz sunan TRT ÇizBul uygulamasının reklamsız ve güvenilir olduğunu da belirtelim.

Uygulama özellikleri