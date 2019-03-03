Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve farklı konusu ile dikkat çeken Tsuki Adventure, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve keyifle oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.

Basit ve anlaşılır menü tasarımının yanı sıra, eğlenceli müzikleri ile farklı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, başroldeki karakter ile yeni bir hayata başlamak ve stresten uzak bir yaşam sürmektir. Tsuki adlı karakterin yalnız ve stresli bir yaşantısı vardı. Fakat aldığı bir mektuptan sonra bütün hayatı değişti.

Şehir hayatından uzak, kırsalda yeni bir hayata başlamak için kolları sıvamalı ve size verilen görevleri yerine getirmelisiniz. Macera dolu bu yolculukta köy hayatına alışmalı ve avlanarak hayatınızı sürdürmelisiniz. Ayrıca yeni yaşantınızda zürafa, panda ve daha birçok farklı hayvanla arkadaşlık edebilir ve yalnızlıktan kurtulabilirsiniz.

Yüz binlerce macera tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha geniş bir kitleye hitap eden Tsuki Adventure, Android ve İOS işlemcili tüm cihazlarda keyifle oynayabileceğiniz benzersiz bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor.