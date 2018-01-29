Tunnel Rush 2, Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen bir tür sonsuz koşu oyunudur.

Yine Deer Cat’in geliştirdiği Tunnel Rush, Android ve iOs platformları için yayınlanmış ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanmıştı. Bir tünelin içerisinde karşımıza çıkan engellere takılmadan gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalıştığımız oyunun ardından benzer temayla ikinci bir oyun yapmak için harekete geçen şirket, Tunnel Rush 2 ile karşımıza çıktı.

İlk oyuna göre çok daha gelişmiş grafikler ve yeni oynanış özellikleri getiren şirket, oyun zevkini ikiye katlarken, ilk oyunda gördüğümüz sadece çizgilerden ibaret grafik tarzını, 3D’ye taşımayı da başarmış oldu. Farklı temalardaki tünellere girdiğimiz ve yine sonsuz şekilde en yüksek puanı toplamaya çalıştığımız oyun, tek elle oynanabilmesi ve kolay oynanışıyla tercih edilebilir Android arasına kesinlikle alınması gereken oyunlar listesine de böylece girdi.