Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Tunnel Rush, reflekslerinizi sonuna kadar kullanabileceğiniz bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlerle donatılan oyunda dikkatli olmanız ve parkurları tamamlamanız gerekiyor.

Reflekslerine güvenenlerin mutlaka denemesi gereken bir mobil oyun olan Tunnel Rush, engelleri aşarak puanlar kazanmanız gereken bir oyundur. Sürekli değişen platformları başarılı bir şekilde aşmanız gereken oyunda en fazla mesafeye ulaşmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kimin daha iyi olduğunu gösterebilirsiniz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun olan Tunnel Rush, sizleri bekliyor. Son derece kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Engellerle donatılmış olan parkurları başarılı bir şekilde tamamlamanız gereken oyunu mutlaka denemelisiniz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda bağımlılık etkisi de yaşayabiliyorsunuz.

Tunnel Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.