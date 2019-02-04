Android cihazlarınızdan para kazanmak istiyorsanız, Türkiye Yarışta uygulaması ile canlı bilgi yarışmasına katılabilirsiniz.

Son zamanlarda popülerliği artan ve yüzbinlerce kişinin mobil cihazlarından katılım sağladığı canlı bilgi yarışmaları , kullanıcılara gerçek para kazanma imkanı sunuyor. Hayatın her alanından pek çok farklı soru sorulan yarışmalardan biri de Türkiye Yarışta uygulaması. Her gün belirlenen saatlerde yayına başlayan ve sorulan soruların tamamına doğru yanıt vererek, günlük ödüle göre para kazanabiliyorsunuz.

Türkiye Yarışta uygulamasında tüm soruları bilenler, toplam ödül miktarını eşit olarak paylaşıyorlar. Her yarışmada joker de kullanabileceğiniz ve sorulardan birine yanlış cevap verme hakkı sunan bu jokerler sayesinde final sorusuna kadar ulaşabilir ve günlük ödülden payınızı alabilirsiniz. Ödeme eşiğine ulaştığınızda ise hesabınızdaki parayı çekmek için talep gönderebiliyorsunuz.