Papara, sıklıkla para gönderme işlemi yapan ve internet üzerinden alışveriş yapan biriyseniz oldukça işinize yarayacak bir dijital cüzdan uygulaması. Cashback (harcadıkça anında nakit kazandıran program) ile Netflix, Spotify, YouTube gibi dijital servislerin yanı sıra Teknosa, n11, Gittigidiyor gibi alışveriş siteleri ve popüler mobil uygulamalarda anında nakit ve indirimler alabildiğiniz Papara uygulamasını ücretsiz olarak Android telefonunuza indirebilirsiniz. Papara uygulaması, Google Play'den Android telefonlara yüklenebilir.

Papara Nedir?

Papara, 7/24 ücretsiz para gönderebildiğiniz, faturalarınızı ödeyebildiğiniz, Cashback programı ile Netflix, Spotify, YouTube Premium gibi eğlence uygulamaları, popüler mobil uygulamalar ve alışveriş sitelerinde nakit indirim ve geri ödeme alabildiğiniz bir dijital cüzdan uygulaması.

Mevcut Papara kampanyaları; YouTube, Netflix, Spotify’da üyelik ücretinin yarısı Papara’dan, Eczane harcamalarında %50’si anında nakit Papara hesabınızda, kahhve.com harcamanızda %10 anında nakit, Martı harcamalarınızda %10 anında nakit, ünlü meditasyon uygulaması Meditopia harcamalarınızda %25 anında nakit, bkmkitap harcamalarınızda %15 nakit, Kunduz harcamalarınızda %15 anında nakit, Armut harcamanıza %5 nakit, CarrefourSA’da %3 anında nakit, Yolcu360 harcamanıza %8 anında nakit, Teknosa harcamanıza %3 nakit, Lidyana’da %7.5 nakit, istegelsin harcamanıza %5 nakit, Gittigidiyor ve n11’de %5 nakit, VOI Coffee harcamalarınızda %10 anında nakit. Harcamalardan puan değil anında nakit kazandıran Papara Cashback programı aralıklı güncelleniyor.

Papara, harcadıkça anında nakit kazandıran Cashback programı ile öne çıksa da birçok işlem yapabiliyorsunuz. 7/24 ücretsiz para gönderme, fatura ödeme, anında ücretsiz alabileceğiniz sanal Papara Card ile internetten güvenli ve bütçenizi aşmadan alışveriş yapma şansına sahipsiniz. Sanal kartınızın limitini belirleyebiliyor ancak doğrudan karta para yüklemiyorsunuz. Papara hesabınıza para aktararak (havale, PTT ve Teknosa şubelerinden veya kişilerinizden isteyerek) harcamalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz.

Papara Kart Nedir?

Papara Card, hesabınızdaki parayı kullanabileceğiniz bir ön ödemeli alışveriş kartı. Hesabınıza para yükleme noktalarından veya havale/eft yaparak para yükleyebiliyorsunuz. Papara Card’ı yurt içi ve yurt dışı alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. Papara Card hesaptaki bakiyeyi kullandığından borçlanmıyorsunuz, harcamalarınızı kolayca takip edebiliyor, Cashback ile anında nakit kazanabiliyorsunuz. Kart ücreti, kullanım ücreti, kart aidatı da yok! Çeşitli kart seçenekleri sunuluyor. Papara Sanal Kart’ı anında oluşturup harcamaya başlayabiliyorsunuz. Papara Black Card size özel hazırlanıyor, adresinize teslim ediliyor ve ATM’den aylık 500 TL’ye kadar ücretsiz para yatırıp para çekebiliyorsunuz. Temassız ödeme özelliği de mevcut. Satış noktalarından alabildiğiniz Papara Lite Card’ı seçerseniz ATM’den para yatırabiliyorsunuz ancak çekemiyorsunuz. Yakında sunulacak olan Papara Metal Card, 18 gr. paslanmaz çelik, lazer kesim detayları, premium cashback programları özelliğiyle dikkat çekiyor.

Papara Güvenilir Mi?

Papara güvenli mi? Papara’nın harcadıkça anında nakit kazandıran cashback programından faydalanabilmeniz için hesabınızın onaylı olması gerekiyor. Hesabınızın onaylanması için de her bankada olduğu kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekiyor. Peki, Papara güvenilir mi? Papara, faaliyetlerini T.C. Merkez Bankası denetiminde ve gözetiminde sürdürüyor. Hesap bakiyeleri T.C. Merkez Bankası nezdinde açılmış hesaplarda %100 nakit karşılıkla korunuyor. Kısaca paranızın tamamı güvende. MasterCard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi olarak Türkiye’de ilk kez banka bağımsız MasterCard logolu ön ödemeli kartı kullanıma sunan Papara, milyonlarca kullanıcıya sahip.

Papara İndir

Işık hızında, ücretsiz para transferi Papara'da! Arkadaşınıza para göndermek mi istiyorsunuz? Rehberden seçin ve gönderin. Hem de ücretsiz! Papara hesabınızda 15 farklı bankadan havale yaparak veya ATM'lerden, Teknosa ve PTT şubelerinden para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki parayı istediğiniz banka hesabına 7/24 ücretsiz aktarabilirsiniz.