Farklı özelliğe sahip onlarca roket atar ve bomba mekanizmasından faydalanarak uzaylı istilasına karşı zorlu bir mücadele içine gireceğiniz Turret Fusion Idle Clicker, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, saldırı kulelerinde yer alan roket atarları ve makineli tüfekleri geliştirerek düşmanlarınızı en kısa sürede etkisiz hale getirmek ve seviye atlamaktır. Farklı bölgelere yerleştireceğiniz tüfekler ve bomba mekanizmaları ile düşman birliklerini püskürtmeli ve ganimet kazanarak silahlarınızı geliştirmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda uzaylı istilasıyla mücadelede etmek için kullanabileceğiniz roket atarlar, çeşitli bombalama sistemleri, makineli tüfekler ve daha birçok ölümcül savaş aleti yer almaktadır. Silahlarınızı yükselterek seviye atlayabilir ve yeni silahlara ulaşabilirsiniz.

Android, İOS ve Windows sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Turret Fusion Idle Clicker, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.