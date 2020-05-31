Genjoy tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Tuscany Villa klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Oyunculara eğlence dolu anlar sunan ve sunmaya devam eden başarılı yapım da oyuncular ev ve bahçe tasarımı yapacaklar. Her türlü detayın yer aldığı yapım da birbirinden farklı bulmacalar ve maceralar da oyuncuları bekliyor olacak.

Android ve iOS platformunda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım da oyuncular çarpıcı iç tasarımlar yapacak, farklı bahçeler dekore edecek, hayallerindeki evleri hayata geçirecekler.

Yapım içerisinde ilerlerken birçok bulmacayı da çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Sonsuz ve sürükleyici bir oynanışa ev sahipliği yapan oyun da kendi otelimizi de işletme fırsatı bulacağız. Oyuncular otellerini süsleyebilecek ve daha fazla müşteriye ulaşabilecekler.