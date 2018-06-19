S.O.S oyunu dendiğinde herkesin severek oynadığı, eğlenceli bir bulmaca oyunu olduğunu biliyoruz. Bu oyunu güncelleştirerek yeniden oyuncularla buluşturan yapımcı ise daha farklı bir yapı işlemiş durumda. Temel olarak aynı oyun ancak karakterler ve görünüm farklı.

4x4 karelik bir alanda oyuncuların sıra sıra karakterlerini yerleştirdiği oyunda, akıl almaz taktikler kullanıcıları karşılıyor. Bu taktikleri zaman içerisinde oynayarak geliştirlebilir ve rakiplerinizi yenebilirsiniz. Yani aslında alışılagelmiş bir S.O.S oyunu olan Tusk Battle'da dört farklı karakter tercihi yapılabiliyor.

İskeletler, köpekbalıkları, tavuklar ve tavşanlar gibi karakter isimleri yerleştiren yapımcı, aynı zamanda online olarak ve iki kişilik mod sunmuş. Bu sayede dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

Tusk Battle Özellikleri