Twisty Road!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bükülen yollarda ayakta kalma mücadelesi verdiğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Twisty Road!, reflekslerinizi sınayabileceğinizi bir mobil oyundur. Oyunda ekranın sağına ve soluna dokunarak topu yolun üzerinde tutmaya çalışıyorsunuz. Aşağı düşmemenız gereken oyunda camları kırarak puanlar kazanıyorsunuz. Farklı kıvrımlara sahip yollara sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Yüksek puanlara ulaştıkça farklı yolları, topları ve camları kullanmaya başlayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Keyifli bir deneyim sunan oyunda işiniz bir hayli zor. Metroda, otobüste ve her türlü toplu taşıma aracında oynayabileceğiniz Twisty Road! oyununu mutlaka denemelisiniz.

Twisty Road! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.