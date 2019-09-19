Ulala: Idle Adventure

Ne yaparsanız yapın: Yemek ye, seyahat et, Ulala oynamıyor musun? En iyi MMORPG oyunu herkesi Taş Devri'ne geri götürecek.

Buz ve ateşin, gök gürültüsünün ve elektriğin iç içe geçtiği vahşi ve geniş bir kıtada, çölün kenarında ve volkanın dibinde, bir grup mutlu Ulala ve bir sürü küçük canavar yaşıyor. Bu sezonun av boynuzu patlamak üzere! Bebeğiniz tyrannosaurus Rex'i gezin, arkadaşlarınızı getirin ve bu sezon Ulala dünyasında en iyi avcı olduğunuzu kanıtlayın.

Bir numara olmak istiyor ancak oyunlara çok fazla zaman harcamak istemiyor musunuz? Basit ama bağımlılık yaratan oyununun sizi günlük hayattan uzaklaştırmayacağı Ulala'yı oynayın! Karakterinizin ve evcil hayvanlarınızın otomatik olarak güncellendiği ve sonsuzluğa kadar yükseldiği Ulala'ya gelin, MMORPG kavramı tamamen yeni bir konsept oldu.