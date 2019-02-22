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Ultimate Fishing Simulator 2.1 (Android)
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  5. Ultimate Fishing Simulator - Android İçin Balıkçılık Simülasyonu Oyunu

Ultimate Fishing Simulator

2.1
Android
Ultimate Fishing Simulator
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Mobildeki en gerçekçi balıkçılık oyunu

Ultimate Fishing Simulator, mobilde oynayabileceğiniz en gerçekçi oynanış ve grafiklere sahip balıkçılık simülasyonu oyunu. Warsaw, Paris, Hamburg, New York, Ottawa, kısaca dünyanın dört bir yanındaki balıkları tuttuğunuz ultra gerçekçi bir balıkçılık simülatörü. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobil platformda birçok balık tutma, balık yakalama, balıkçılık simülasyon oyunu var lakin Ultimate Fishing Simulator kadar hiçbiri beni etkilemedi. Grafikler tek kelimeyle efsane! Balıkları tuttuğunuz yerler gerçeğiyle birebir, balıkların görüntülerinden hareketlerine gerçekçilik akıyor ve oltayla bekleyen bir karakterin yerine geçmiyorsunuz; balığınızı tutmaya gidiyorsunuz. Elinizde oltayla dolaşıyor, tekneniz veya sandalınızla sulara açılıyor, açık sularda dilediğiniz noktada balık tutmanın keyfini sürüyorsunuz. Diğer oyunlardaki gibi her oltayı atışınızda balık yemi yutmuyor, kolayca çekemiyorsunuz. Ekipmanlarınızı kullanarak balıkların yerini tespit etmeniz, ağınızı ayarlamanız, oltanızı da ustalıkla kullanmanız gerekiyor.

 

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