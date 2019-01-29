Mobil arcade oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanan Undead Assault oyuncuları peşinden sürüklemeye devam ediyor.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Undead Assault, Artix Entertainment LLC imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Rengarenk içeriklerin yer aldığı oyunda fantastik yaratıklar ve düşman modelleri ile savaşacak ve onları haklamaya çalışacağız. 6 farklı paladins silahının ve zırhının yer aldığı oyunda özel saldırılar gerçekleştireleceğiz.

Ses ve görsel efektler bakımından oldukça tatminkar görünen yapımda oyuncular karakterlerini güçlendirebilecek ve daha etkili saldırılar gerçekleştirebilecekler. Aktif olarak 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, her geçen gün kitlesini de artırmaya devam ediyor. Oyuncular seçtikleri karakteri özelleştirebilecek ve silah modellerini değiştirebilecekler.

Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme skor puanı alan oyun, kategorisinde orta sıralarda yer alıyor.

İyi eğlenceler dileriz.