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Unsung Heroes 1.4.2 (Android)
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  5. Unsung Heroes - Android İçin Macera Oyunu

Unsung Heroes

1.4.2
Android
Unsung Heroes
ÜCRETSİZ
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Genç arkeologların parçaları birleştirmesine yardım et.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Geçmiş, günümüzle buluşuyor ve cesur arkeologlar, gerçeği ortaya çıkarıyor. Unsung Heroes yeni zaman yönetimi oyunu. İşine bağlı, geçmişi ortaya çıkarmak isteyen üç arkeoloğun hikayesi anlatılıyor.

Üç genç kız, Çin'de kazı yapıyor. Bin yıl önce yaşamış Çinli bir kızın, Xi Niu'nun hikayesiyle karşılaşıyorlar. Günümüzle antik Çin arasında geçiş yaparak eserleri onaracak ve bu eserlerin ardındaki hikayeyi öğreneceksin.

Önce maceraperest Ivy, sonra zeki Stephanie ve son olarak da en enerjikleri Diana ile oynayarak kayıp hazineleri keşfedeceksin. Daha sonra ailesi için intikam almakla kararlı Xi Niu olarak geçmişte oynayacaksın.

Üç arkeoloğun parçaları birleştirmesine ve cesur Xi Niu'nun hikayesini öğrenebilmesine yardım et.

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