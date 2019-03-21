Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Vampireville Lite ile gerilim yüklü bir atmosfere dahil olmaya hazır olun! Aksiyon ve gerilim yüklü sahnelere ev sahipliği yapacak olan Vampireville Lite hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.

Gizli eşyaları, gizemli olayları ve karanlık bir atmosferi konu alacak olan yapımda oyuncular birbirinden farklı maceralara da çıkacaklar. Nevosoft imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda üç boyutlu karakterler de yer alacak. İkgi çekici alanların yer aldığı yapımda ürpertici film müzikleri de oyunu daha can alıcı bir hale getirecek.

Birbirinden farklı bulmacaların yer alacağı oyunda gizli nesneleri bulabilmek için karşımıza çıkacak olan zorlu bulmacaları çözüme kavuşturacağız. Yer yer diyaloglar ile karşılacağımız oyunda zengin bir yapı bizleri bekliyor olacak.

Google Play’de 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan Vampireville Lite ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.