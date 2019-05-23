Farklı silahlarla donatılmış bir robotu yöneterek yukarıdan gelen düşmanları etkisiz hale getirmek için mücadele edeceğiniz Velocispider Zero, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Etkileyici animasyonları ve kaliteli grafikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, robotu sağa ve sola yönlendirerek yukarıdan atılan bomba ve mermilere karşı kendinizi korumaktır. Düşman robotlarını etkisiz hale getirmek için farklı bombalar ve silahlar kullanabilirsiniz. Düşmanlar yukarıdan art arda ateş etmekte ve sizi öldürmek için farklı robotlardan destek istemektedirler. Tüm robotları bombalayarak bölümü tamamlamalı ve yeni savaş mekanlarının kilidini açmalısınız. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden farklı özellikleri ve silahları olan onlarca savaş robotu bulunmaktadır. Savaşlarda ganimet toplayarak yeni robotlar satın alabilir ve yükseltmelerde bulunabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Velocispider Zero, geniş oyuncu kitlesine sahip eğlenceli bir oyundur.