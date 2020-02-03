Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun tutkunlarının hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Virtual Town, kendi kasabanızı inşa ederek çevrenizdeki her şeyi kontrol edebileceğiniz ve gerçek hayatta yer alan tüm ayrıntıları yaşayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi konusu ile dikkat çeken bu oyunda amaç, karakterinizle birlikte zorlu bir yaşam mücadelesi içine girmek ve hayatınızı en baştan dilediğiniz gibi şekillendirmektir.

Yaşadığınız kasabada kendinize ait eşsiz bir ev inşa edebilir ve çevrenizdeki insanlarla türlü dostluklar kurabilirsiniz. Ayrıca etrafınızda gerçekleşen çeşitli olaylara müdahale edebilir ve kasabayı kontrol altında tutabilirsiniz.

Küçük bir çocuk karakteri yöneterek oyuna başlayabilir ve her günü gerçek hayatta olduğu gibi yaşayarak seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve kaliteli tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan ve klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan Virtual Town, gerçek yaşamdan esinlenerek hazırlanmış eşsiz bir oyundur.