Virus War - Space Shooting Game

Virus War, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Karşınıza çıkan engelleri yok etmek için mücadele ettiğiniz renkli ve zevkli bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Virus War, farklı uzay gemilerini kontrol ederek virüslerle savaştığınız bir oyundur. Karşıdan gelen virüs bloklarını yok etmek için mücadele ettiğiniz oyunda son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Son derece eğlenceli bir oynanışa sahip olan oyunda reflekslerinizi de iyi kullanmanız gerekiyor. Basit ve ilgi çekici bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı gemileri kontrol edebileceğiniz oyunda aynı zamanda kontrol ettiğiniz gemiye yeni özellikler de ekleyerek daha güçlü bir konuma da gelebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda bol animasyon ve efekt yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız Virus War sizleri bekliyor.

Virus War oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.