Vista Golf, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil spor oyunu olarak dikkat çekiyor. Mini platformlarda mücadele ettiğiniz bir oyun olan Vista Golf ile yeteneklerinizi sergiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir golf oyunu olan Vista Golf, eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyundur. 2 farklı oyun moduna sahip olan oyunda dilerseniz arkadaşlarınızla mücadele edebiliyor dilerseniz de sonsuz bir mücadele içerisine girebiliyorsunuz. Renkli ve hoş grafikleriyle de ön plana çıkan oyunda amacınız topu deliğe sokmak ve puanlar kazanmak. Liderlik koltuğuna oturmak için son derece dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer golf oyunlarını seviyorsanız Vista Golf beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyun diyebilirim.

Vista Golf oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.