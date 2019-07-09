Volley Beans, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz yepyeni bir mobil oyun olan Volley Beans, reflekslerinizi sınayıp eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir mobil oyundur. Oyunda birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ediyor ve rakiplerinizi alt ediyorsunuz. Voleybol temasında oynanan oyunda amacınız en uygun zamanda ekrana dokunmak ve rakinizi alt etmek. Bol animasyonlu yapısıyla da dikkat çeken oyunda harika animasyonlar yer alıyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor. Kolay bir oynanışa da sahip olan Volley Beans sizleri bekliyor.

Volley Beans oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.