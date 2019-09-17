Piyasadaki en iyi 6 voleybol oyunundan birisi olan Volleyball Championship 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Volleyball Championship mobil spor oyunları arasında yer alıyor. Oyunculara fantastik bir voleybol deneyimi sunan yapım, 2017 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın lisanslı oyunu olarak lansmana çıkmıştı.

Rengarenk içeriklerin ve benzersiz takımların yer aldığı yapımda liglere ve kupa maçlarına katılacak, şampiyon olabilmek için ter dökeceğiz. Farklı birçok stadyumunda yer aldığı yapımda takımımızı geliştirebilecek, tecrübe edinebilecek, maç istatistiklerine erişebilecek ve daha fazlasını yapabileceğiz.

Kilitli içerikleri de açabileceğimiz yapımda 60’dan fazla takım yer alıyor. Hem erkek hem de bayan oyuncular eşliğinde voleybol maçlarında ter dökeceğiz.