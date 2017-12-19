Wakeup Light uygulaması sabahları daha rahat uyanabilmeniz için ilginç bir çözüm yolu sunuyor.
Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz Wakeup Light uygulamasıyla sabahları daha kolay bir şekilde uyanabilirsiniz.
Sabahları erken uyanmak her daim zor bir durum olmuştur. Bunun üzerine yaz saati uygulamasına devam edilmesi, karanlıkta uyanma zorunluluğunu bizlere dayatıyor. Bu da doğal olarak uyanmamızı bir hayli güçleştiriyor. Eğer siz de bu durumdan muzdaripseniz, Wakeup Light uygulamasını sizlere tanıtalım.
Alarm kurduğunuz saatte sizi daha kolay uyandırmak için telefonunuzun tüm imkanlarını zorlayarak etrafı aydınlatan Wakeup Light uygulaması, alarm sesleriyle birleşerek uyanmanızı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Alarm saatini düzenleme, erteleme süresi, parlaklık seviyesi ve alarmın çalacağı günler gibi seçenekleri ayarlayabileceğiniz uygulamada bulunduğunuz odanın aydınlatılacağı rengi de manuel olarak ayarlayabilmeniz mümkün hale getirilmiş.
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