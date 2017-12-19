Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz Wakeup Light uygulamasıyla sabahları daha kolay bir şekilde uyanabilirsiniz.

Sabahları erken uyanmak her daim zor bir durum olmuştur. Bunun üzerine yaz saati uygulamasına devam edilmesi, karanlıkta uyanma zorunluluğunu bizlere dayatıyor. Bu da doğal olarak uyanmamızı bir hayli güçleştiriyor. Eğer siz de bu durumdan muzdaripseniz, Wakeup Light uygulamasını sizlere tanıtalım.