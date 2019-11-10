Mobil platformda rol oyunları arasında yerini alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan War Of Champions Idle RPG, dev yaratıklara ve canavarlara karşı savaşarak ganimet toplayacağınız ve karakterlerinizi özelleştirebileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Olağanüstü grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı yeteneklere ve özelliklere sahip onlarca karakter arasında size uygun olanı seçerek savaş meydanlarında aksiyon dolu bir serüvene çıkmak ve rakiplerinizle birebir mücadele ederek seviye atlamaktır. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek düşman karakterleri tek tek etkisiz hale getirebilir ve savaş kahramanlarının kilidini açabilirsiniz. Bu sayede güçlü bir ordu kurabilir ve çeşitli klan savaşlarına katılabilirsiniz. Oyun, otomatik mod sayesinde çevrimdışı olsanız dahi karakterlerin savaşmalarına müsaade eder ve böylece oyunu oynamadığınız anlarda dahi ödül kazanmanızı sağlar. Sürükleyici savaş senaryoları ve aksiyon dolu bölümleri ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz War Of Champions Idle RPG, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.