Oyunculara mobil platformda gerçek zamanlı rol oyunu oynama deneyimi sunan War of Dragon Ring’den güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Çarpıcı grafiklerin ve yoğun görsel efektlerin yer aldığı War of Dragon Ring zengin içeriği ile şu sıralar oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı karakterlerin ve canavarların yer aldığı oyunda açık bir dünya üzerinde mücadele edecek ve seviyemizi artırmaya çalışacağız.

Hem Android hem de iOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam eden yapım da 3D grafik açıları eşliğinde savaşlara katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmak için ter dökeceğiz.

4 farklı sınıfın yer aldığı oyun içerisinde 36 farklı kahraman türü yer alıyor. Becerilerin de yer aldığı yapıda oyuncular karakterlerini geliştirebilecek ve daha etkili bir hale getirebilecekler. Buna ek olarak karakterlerin ekipmanlarını da özelleştirebilecekler.

Yapım Google Play üzerinde 4.5 skor puanına sahip.