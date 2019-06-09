Günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan War of Legions sürükleyici hikayesi ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Gerçek zamanlı olarak milyonlarca oyuncu ile aynı dünyada yer aldığımız yapımda hem gerçekçi hem de fantastik bir yapı yer alıyor. Dünyanın en büyük savaşçılarından birisi olmaya çalışacağımız yapımda Lonca savaşlarına katılacak ve küresel anlamda savaşlarda boy göstereceğiz.

Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı mobil rol oyunu kendine has hikayesi ile 7’den 70’e her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Gerçek zamanlı olarak dünyanın önde gelen oyuncularını yan yana getiren yapım sürükleyici bir oynanışa sahip.

2000’den fazla karakterin yer aldığı yapımda karakter sınıfları arasından seçimler yapacak, geliştirecek ve daha güçlü hale getireceğiz.