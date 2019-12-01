Google Play üzerinde erken erişim oyunu olarak Android kullanıcılarına sunulan War of Magic mobil bir rol oyunu olma özelliğine sahip.

Rengarenk içeriklerin ve HD derecede grafik açılarının yer aldığı yapımda oyuncular PvE ve PvP savaşlarına katılabilecek, rekabetçi savaşlarda boy gösterebilecekler. BossMode Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda oyuncular sayısız görev ile de karşılaşacaklar.

Oyuncular karşılarına çıkan görevleri başararak daha hızlı seviye atlayabilecek ve daha güçlü bir yapıya erişebilecekler. ROG oyunları arasına hızlı bir giriş yapmayı planlayan mobil oyun da en iyi orduyu meydana getirebilmek için mücadele edeceğiz.

Basit bir sıra tabanlı oynanış yapısına sahip olan War of Magic 5 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.