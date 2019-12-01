İndir 48.00 MB
War of Magic 1.1.666 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Rol Yapma
  5. War of Magic - Android İçin Rol Oyunudur

War of Magic

1.1.666
Android
War of Magic
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

En iyi orduyu kurmaya çalışacağız.

War of Magic Ekran Görüntüleri - 1
War of Magic Ekran Görüntüleri - 2
War of Magic Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Google Play üzerinde erken erişim oyunu olarak Android kullanıcılarına sunulan War of Magic mobil bir rol oyunu olma özelliğine sahip.

Rengarenk içeriklerin ve HD derecede grafik açılarının yer aldığı yapımda oyuncular PvE ve PvP savaşlarına katılabilecek, rekabetçi savaşlarda boy gösterebilecekler. BossMode Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapımda oyuncular sayısız görev ile de karşılaşacaklar.

Oyuncular karşılarına çıkan görevleri başararak daha hızlı seviye atlayabilecek ve daha güçlü bir yapıya erişebilecekler. ROG oyunları arasına hızlı bir giriş yapmayı planlayan mobil oyun da en iyi orduyu meydana getirebilmek için mücadele edeceğiz.

Basit bir sıra tabanlı oynanış yapısına sahip olan War of Magic 5 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.