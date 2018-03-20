Wartide: Heroes of Atlantis, orta çağ temalı fantastik rpg oyunları seviyorsanız keyif alarak oynayacağınız bir mobil oyun. Savaşta farklı rollere bürünen kahramanların da olduğu güçlü ordunuzu kurup ikili online savaşlara giriyorsunuz. Dinamik kamera açıları, yavaş çekim sahneleriyle fark yaratan oyunu tüm rpg oyun severlere tavsiye ederim. Android platformunda ücretsiz ve de 200MB boyutuna rağmen oldukça kaliteli!

Kayıp krallık Atlantis’de geçen fantastik rol yapma oyununda her biri özel yeteneklere sahip ve farklı stilde dövüşen, savaşan kahramanlardan kendi ordunuzu kurup PvP mücadelelere giriyorsunuz. Oyunun başlangıcında seçebildiğiniz üç kahraman var. Diğer birimleri korurken hasar verebilen savunucu rolünde Leandros, direkt düşmana dalmaktan çekinmeyen dövüşçü - savaşçı Zeph ve savaşta ağır silahlarla uzak mesafeden atışlar yaparak destek veren Demetra, oyunun başındaki kahramanlar arasında. Savaştıkça yeni kahramanlar dahil oluyor. Elbette kahramanları geliştirebiliyorsunuz.

Kahramanların ön plana çıktığı oyunun atmosferi şahane. Başlangıçta tepe kamera açısından oynanış sunan basit bir savaş oyunu olduğu fikrine kapılıyorsunuz ancak savaşın başlamasıyla öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Kamera açısı sürekli değişiyor.