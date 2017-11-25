Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz Web Takibi mobil uygulaması, en güncel teknoloji haberlerini şık tasarımlı bir mobil platformda takip edebileceğiniz bir haber uygulamasıdır.

Rukbi Dijital Medya Ajansının bir girişimi olan Web Takibi mobil uygulaması, webtakibi.com internet sitesinin teknoloji alt başlığında yer alan içeriklere kolayca erişebilmenizi sağlıyor. En güncel teknoloji, mobil, donanım ve oyun haberlerinin yer aldığı uygulamada detaylı ürün incelemeleri de dikkat çekiyor.

Tasarımıyla da şık bir görüntü sergileyen uygulamanın arayüzünde aradığınız kategorilerdeki içeriklere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 2016 yılında yayın hayatına başlayan Web Takibi’nin ikinci mobil uygulaması olarak sahneye çıkan uygulama, kullanıcılar tarafından ilk sürümden daha çok beğeni almış gibi duruyor. Web Takibi mobil uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve teknoloji gündemini sürekli takip edebilirsiniz.