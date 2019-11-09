Mobil platformda birbirinden farklı oyunlar geliştiren Sugar Games yeni oyunu Wedding Salon 2 beğenileri toplamaya devam ediyor.

Rengarenk içerikleri ile oyunculara eğlenceli anlar sunacak olan Wedding Salon 2 ile hayallerinizdeki düğün salonlarını inşa edecek ve birbirinden farklı düğünler gerçekleştirmeye çalışabileceksiniz. Ücretsiz yapısı ile hem Android hem de iOS platformunda oldukça beğenilen yapım keyifli zaman geçirtirken oyunculara kaliteli içerikler de sunuyor.

154 farklı zorlu seviyenin yer aldığı yapımda düğün salonlarını dekore edebilecek, süsleyebilecek ve birbirinden farklı görevleri başarmaya çalışacağız. 14 benzersiz düğün salonunun da yer aldığı oyunda bu düğün salonları farklı ülkelerde karşımıza çıkacak.

Düğün salonları İngiltere, Fransa, Bali, Venedik, Rusya, Yunanistan, Bavyera, Afrika, Brezilya, Kore, Avustralya ve Çin gibi ülkelerde yer alacak.