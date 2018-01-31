WeightWar uygulaması, hedef kilonuza ulaşmanız için uygulamanız gereken adımları Android cihazlarınızdan sizlere sunuyor.

Play Store üzerinde yüzlerce diyet ve kilo verme uygulamaları na rastlayabilirsiniz. Bunların birçoğu size çeşitli önerilerde bulunarak hedef kilonuza ulaşmanızda yardımcı oluyor. WeightWar uygulaması da buna benzer bir şekilde, kilo vermeniz için uygulamanız gereken adımları çeşitli istatistik ve grafikler üzerinde sizlere sunarak yardımcı olmayı hedefliyor. Kişisel verilerinizi girdikten sonra günlük olarak kilonuzu ve tükettiğiniz gıdaların girişini yapmanızı isteyen uygulamada bu işlemler için günlük bildirimler de alabiliyorsunuz.

Yaptığınız egzersizleri ve tükettiğiniz gıdaları günü gününe ekleyerek daha etkili bir sonuç alabileceğinizi düşündüğüm WeightWar uygulamasında, ilerlemenizi takip ederek de kendinizi motive edebilirsiniz. Vücut Kitle Endeksi (BMI) ve Bazal Metabolizma Hızı (BMH) bilgilerinizi de görebileceğiniz WeightWar uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri