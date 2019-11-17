Mobil platformda sürükleyici anlar yaşamaya hazır olun!

Onlarca farklı mobil oyuna imzasını atan GameHouse, Welcome to Primrose Lake adlı yeni oyunu ile bizleri sürükleyici bir maceraya çıkaracak. Bizleri cennet gibi bir dağ kasabasına götürecek olan oyun detaylı içerikleri ve oldukça hoş grafik açıları ile adeta nefeslerimizi kesecek.

Rocky Mountains’te huzurlu bir kasaba olan Primrose Lake hiç de göründüğü gibi değil. Göründüğü kadar ilgi çekici bir yer olmayan Primrose Lake’de telefonlar çekmiyor, internet yok ve sadece hayatta kalabilecek bir atmosfer yer alıyor.

Sırların ve gizemlerin yer aldığı oyunda birbirinden farklı karakterleri tanıyacak, tanışacak, diyaloglar kuracak ve zaman yönetimine şahit olacağız.

20 gizemli sahneyi çözmeye çalışacağımız oyunda 60 farklı zaman yönetimi seviyesini de keşfetmeye çalışacağız.