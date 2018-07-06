Westland Survival, vahşi batı temalı hayatta kalma oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Vahşi batı oyunlarına yeni bir soluk getiren yapım, mmorpg türüne giriyor. Türkçe dil desteğiyle gelen oyunu şiddetle tavsiye ediyorum. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobil platformda vahşi batı temasını taşıyan çok oyun var lakin Westland Survival gibisine rastlamak güç. Vahşi batı oyunlarında genellikle aranan haydutların peşine düşer, ya orada işlerini bitirir ya da şerife teslim ederiz. Bu oyunda en çok aranan haydutların yanı sıra biraz para için bizim cesur adamları satmaya hazır şeriflerle yüz yüze geliyoruz. Haydutları yakalayabilecek veya işlerini bitirebilecek tek kovboy olarak işimiz epey zor. İlk defa ayak bastığımız bu topraklarda yaşam mücadelesi de veriyoruz. Kalacak yerimiz yok, yiyeceğimiz yok, mermimiz sınırlı ve daha bunun gibi zorluklarla başa çıkmak zorundayız. Çiftlik inşa etme, ağaç kesme, at nalı yapma, ava çıkma, Kızılderililerle ticaret yapma… Her türlü aksiyona giriyoruz.