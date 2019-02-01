WhatsDelete, WhatsApp’ta herkesten silinen mesajları okumanızı sağlayan Android uygulamalar arasında. WhatsApp’ın herkesten sil özelliğiyle silinen mesajları görmek için kullanabileceğiniz uygulama, tamamıyla ücretsiz.

WhatsApp’ta yanlışlıkla gönderilen mesajları silmek mümkün. Yanlışlıkla gittiğiniz düşündüğünüz mesajı tek dokunuşla hem kendinizden hem de karşı taraftan silebiliyorsunuz. Tabii ki; bu davranış karşı tarafta bir merak uyandırıyor; "Acaba ne yazmıştı, göndermişti de sonradan sildi?!". WhatsDelete, bu noktada yardıma koşan bir uygulama. WhatsApp’tan gelen bildirimleri takip ederek mesajda düzenlenme yapıldığında, silindiğinde anında bildiriyor ve mesajı görmenizi sağlıyor. Tek yapmanız gerekense WhatsApp bildirimlerine erişim izni vermek.

WhatsDelete uygulamasının tek özelliği; WhatsApp’ta silinen mesajları görmenizi sağlamak değil. WhatsApp durumlarını, hikayelerini telefonunuza kaydetmenize (indirmenize) de izin veriyor. Fotoğraf ve videoları direkt uygulama içerisinden görüntüleyebiliyorsunuz.