Onlarca farklı savaş kahramanından dilediğinizi yöneterek devasa yaratıklara karşı nefes kesen bir mücadelenin içine girebileceğiniz Whisper of Hell, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi savaş sahneleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı savaş kahramanlarını kullanarak dev boyuttaki yaratıklara karşı mücadele etmeli ve ganimet toplayarak yeni karakterlerin kilidini açmalısınız. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek belirtilen noktalardaki canavarlarla savaşmalı ve bölgeyi temizlemelisiniz. Stratejik hamlelerle düşmanlarınızı alt edebilir ve savaşçılarınızı güçlendirerek yenilmez bir orduya sahip olabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özel güçlere ve savaş aletlerine sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda yaratıklara karşı kullanabileceğiniz kılıç, balta, ok ve daha birçok ölümcül silah bulunmaktadır.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Whisper of Hell, binlerce oyun severin vazgeçilmezi olan kaliteli bir oyundur.