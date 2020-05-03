White Island yani Beyaz Ada olarak yayınlanan ve günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynana macera oyunu yepyeni oyunculara ev sahipliği yapmaya devan ediyor.

VisualShower Corp tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan White Island, 2016 yılından bu yana güncelleme almazken yeni oyunculara kavuşmaya da devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip olan başarılı yapım, macera yüklü yapısı ile oyuncuları hem aksiyon hem de gerilim dolu bir dünyaya götürüyor. Benzersiz tehlikelerin ve aksiyon sahnelerinin yer aldığı yapım içerisinde hikâye temalı bir yapı yer alıyor.

Teröristler tarafından ele geçirilmiş olan bir hastaneyi ve çalışanlarını kurtarmaya çalışacağımız başarılı oyun da yapılan seçimler oyunun gidişatını değiştirecek.

Çeşitli ve özgün ses efektlerine de sahip olan oyun, oyuncularına gerilim dolu anlar yaşatacak.