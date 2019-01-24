Mobil arcade oyunları arasında yer alan Who Is This Man ile bir nevi dedektiflik dünyasına adım atacağız.

Orta dereceli grafiklerin yer aldığı oyunda orta dereceli bir içerik kalitesi bizleri bekliyor olacak. Oyuncular birbirinden farklı görevleri başarmak için ter dökecekleri oyunda kaybolan eşyaları bulmaya çalışacaklar. Çalınan eşyaları bulmaya çalışacağımız oyunda ipuçlarını da birleştirerek hareket etmeye çalışacağız.

Google Play üzerinden ücretsiz olarak yayınlanan yapım henüz beklenen ilgiyi görememiş olsa da yavaş yavaş oyuncu kazanmaya başladı.

İyi oyunlar dileriz.