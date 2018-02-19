Wiggle Whale, minimalist stil görsellere sahip shooter oyunu olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Shooting türünü seviyor, su oyunlarına bayılıyorsanız hızlı tempolu oynanış sunan bu yapımı seveceksiniz.

BBTAN’ın geliştiricilerinin imzasını taşımasıyla mobil platformda öne çıkan Wiggle Whale, korsan avına çıktığınız reflekslere dayalı bir arcade oyun. Okyanusa açılıp korsan gemilerini batırarak uzak denizlerin hakiminin gerçekte kim olduğunu gösteriyorsunuz. Oyunun ilginç tarafı kontrolünüzde olan balinanın korsanları gemilere vurarak değil, ağzından bir şeyler çıkararak öldürmesi.

Wiggle Whale Özellikleri: