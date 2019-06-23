Wild Bullets

Küçük bir batı kasabasında haydut çetesi ortaya çıkmış ve sakinleri zihin kontrollü kuklalara dönüştürmüştür. Tüm insanlık köleleştirilmeden önce dört şeytan patronu ve onların kölelerinin izini sürmek ve onları yenilgiye uğratmak senin sorumluluğunda.

Haydutlara, şeytanlara ve barışçıl vatandaşları tehdit eden diğer tehlikeli düşmanlara karşı birçok savaşta silahlı cesur bir şerif olun. Vahşi Batı'da aktif olan bir iblis çetesine meydan okuyun. Yeni güçlü mühimmat türlerini ararken sandıkları bulun ve yağmalayın, yeni karakterlerin kilidini açmak veya yükseltmelere harcamak için para toplayın.

Kahramanla birlikte yola koyul ve düşmanlarla ve zorluklarla başa çıkmasına yardım et. Çevresel durumu izleyin ve düşmanı saldırmadan kaçınmak için kahramanı zaman içinde farklı taraflara taşıyın. Ekstra yetenekler kazandıran Wild Cards'ı kullanın.