Wild Guns: Reloaded

İnsanların acı çekmesine neden olan kötü şöhretli suçlarla dolu vahşi Batı dünyasına girin. Vahşi Batı Dünyası, ünlü suçla savaşmak ve halkı sonsuz uçurumdan kurtarmak için umutsuzca bir kahramana ihtiyaç duyuyor.

Vahşi Batı Dünyasını arka plan temaları olarak uyarlanan basit aksiyon oyunu! Temel grafikler, kolay oynanış ve destansı maceralar sizi bekliyor. Ünlü suçu yenmek için hazırlıklı olmalısın, Savaş alanındaki gücünü arttırmak için destansı silahını yükselt: Önünüzdeki tüm düşmanları vurun ve savaş aşamasını temizleyin.

Yüzlerce beceri, yüzlerce sahneyi temizlemenize yardımcı olacak yenilmez güce birleştirilebilir, doğru sahne için doğru kombinasyonu seçin ve savaşı kazanan kahraman siz olun.

Seçilmiş kişi olarak ünlü suç patronunu avlamalısın! Kahraman gücünü yükseltmek için tonlarca ödül ve nadir eşya alın, tüm zamanların en güçlü kahramanı olma ve vahşi Batı Dünyasını kurtarma zamanı geldi de geçiyor!