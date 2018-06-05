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Wind Rider 1.0.0 (Android)
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Wind Rider

1.0.0
Android
Wind Rider
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -
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Zevkli deneyim sunan bir beceri oyunu

Wind Rider, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit ve eğlenceli bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Wind Rider ile becerilerinizi sınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olan Wind Rider, engellerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. En yükseğe ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda rüzgarla cebelleşiyorsunuz. Hoş bir atmosfere sahip olan oyunda minimal tasarımlar bulunuyor. Benzersiz bir kurguya sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda 13 farklı karakter yer alıyor. Yüksek puanlara ulaştıkça karakterlerin kilitlerini açabiliyor ve daha farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız Wind Rider sizleri bekliyor.

Wind Rider oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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