Mobil rol oyunları arasına katılan ve günümüzde hem Android hem de iOS platformlarında oynanmaya devam edilen WitchSpring2 Lite ile fantastik bir dünyaya giriş yapacağız.

Anime tarzındaki içerikleri ile 7’den 70’e her kesimden oyuncunun zevkine hitap eden WitchSpring2 Lite aksiyon yüklü bir oynanışa sahip.

Bünyesinde birbirinden farklı karakterlere yer veren ve her karakterin de farklı özelliklere sahip olduğu oyun da tatmin edici bir içerik yapısı yer alıyor.

Hem erkek hem de dişi karakterlerin yer aldığı oyun içerisinde İngilizce ve Japonca olmak üzere iki farklı dil desteği yer alıyor.

500 MB gibi düşük bir dosya boyutuna sahip olan oyun günümüz de 50 binden fazla kez indirilirken aldığı inceleme puanları ile de epey tatmin edici görünüyor.