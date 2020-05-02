App Store ve Play Store üzerinde mobil klasik oyun olarak yayınlanan ve oyuncular tarafından beğenilerek oynanan Wobble Man ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

Ohayoo tarafından geliştirilen ve mobil oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunulan Wobble Man rengarenk içerikleri ve canlı renkleri ile her kesimden oyuncunun beğenisine hitap etmeye devam ediyor.

Hayal edemeyeceğimiz seviyede komik seviyelere ev sahipliği yapan başarılı oyun da bu seviyeleri tek tek geçmeye çalışacak ve her seviye giderek zorlaşmaya başlayacak.

Ajan Wooble olarak birçok görevi başarmaya çalışacağımız oyun içerisinde her gün yepyeni deneyimlerde bizleri bekliyor olacak. Sevimli ajanımız ile birçok görevi başararak oyun içerisinde ilerleyecek ve eğlenceli anlar yaşayacağız.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı oyun kitlesini de artırıyor.