Woebot, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sağlık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük stres, sıkıntı ve depresyon gibi zorluklar konusunda yardımcı olmak için hizmet eden Woebot, sizi yönlendirip sizinle sohbet ederek iyileşmenizi sağlıyor. Kullanışlı özellikleriyle ön plana çıkan uygulamayı istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Daima elinizin altında olan bir sağlık asistanı gibi çalışan Woebot, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir uygulama diyebilirim. Mental sağlığınıza odaklanan uygulama ile pek çok derdinizi de halledebiliyorsunuz. Günün tüm stresini üstünüzden atmak için de kullanabileceğiniz uygulamayı bir hayli seveceğinizi de söyleyebilirim.

Woebot uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.