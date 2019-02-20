Mobil oyun platformunda simülasyon kategorisinde yer alan Wonder Park Magic Rides, Android işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuzca oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Etkileyici görüntü grafikleri ve ses efektleriyle güçlendirilmiş bu oyun ile hayalinizdeki lunaparkı kurabilirsiniz. Parkı dilediğiniz gibi tasarlayabilir ve donatabilirsiniz. Sıfırdan başlayarak inşa edeceğiniz lunaparkınızı ilgi uyandırıcı bir şekilde dekore ederek ziyaretçilerin dikkatini çekmelisiniz. Parkınızı doğru bir şekilde yöneterek daha fazla ziyaretçinin gelmesini sağlayabilirsiniz.

Park içine kurabileceğiniz trenler, dönme dolaplar, uçan sandalyeler ve daha birçok farklı eğlence aracı sizleri bekliyor. Parkı kurmak için kullanabileceğiniz onlarca farklı malzeme oyun içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ziyaretçilerin satın alması için patlamış mısır, elma şekeri, dondurma gibi çeşitli yiyecekler bulunmaktadır. Hayalini kurduğunuz lunaparkı kurarak insanları eğlendirebilir ve arkadaşlarınızı parkınıza davet edebilirsiniz.

Binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Wonder Park Magic Rides, simülasyon oyunları arasında oldukça ön plana çıkıyor. Sizlerde bu oyun sayesinde kendi parkınızın kralı olabilir ve yaratıcı fikirler ile eşsiz bir lunapark oluşturabilirsiniz.