İndir
Wonder Park Magic Rides Cihaza göre değişir (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Simülasyon
  5. Wonder Park Magic Rides - Android İçin Simülasyon Oyunudur

Wonder Park Magic Rides

Cihaza göre değişir
Android
Wonder Park Magic Rides
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Eğlenceye doyacağınız bu oyun ile kendi lunaparkınızı kurabilir ve dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

Mobil oyun platformunda simülasyon kategorisinde yer alan Wonder Park Magic Rides, Android işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuzca oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Etkileyici görüntü grafikleri ve ses efektleriyle güçlendirilmiş bu oyun ile hayalinizdeki lunaparkı kurabilirsiniz. Parkı dilediğiniz gibi tasarlayabilir ve donatabilirsiniz. Sıfırdan başlayarak inşa edeceğiniz lunaparkınızı ilgi uyandırıcı bir şekilde dekore ederek ziyaretçilerin dikkatini çekmelisiniz. Parkınızı doğru bir şekilde yöneterek daha fazla ziyaretçinin gelmesini sağlayabilirsiniz.

Park içine kurabileceğiniz trenler, dönme dolaplar, uçan sandalyeler ve daha birçok farklı eğlence aracı sizleri bekliyor. Parkı kurmak için kullanabileceğiniz onlarca farklı malzeme oyun içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ziyaretçilerin satın alması için patlamış mısır, elma şekeri, dondurma gibi çeşitli yiyecekler bulunmaktadır. Hayalini kurduğunuz lunaparkı kurarak insanları eğlendirebilir ve arkadaşlarınızı parkınıza davet edebilirsiniz.

Binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Wonder Park Magic Rides, simülasyon oyunları arasında oldukça ön plana çıkıyor. Sizlerde bu oyun sayesinde kendi parkınızın kralı olabilir ve yaratıcı fikirler ile eşsiz bir lunapark oluşturabilirsiniz. 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü