Dünyaca tanınmış masal kahramanlarının size vereceği görevleri yerine getirerek eşsiz bir çiftlik inşa edeceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılacağınız Wonder Valley, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Çiftliğinizde onlarca farklı hayvanı besleyerek tüm ihtiyaçlarını gidermeli ve hayvanlarınız aracılığıyla üreteceğiniz sayısız ürünü pazarlayarak ekonomik dengeyi sağlamalısınız. Masal kahramanları tarafından verilen görevleri tamamlayarak seviye atlayabilir ve yeni hayvanların kilidini açabilirsiniz. Çiftliğinizdeki hayvanlar için lezzetli yemekler pişirerek onları memnun edebilir ve daha verimli olmalarını sağlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve büyüleyici tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çiftliğinizde besleyebileceğiniz inek, köpek, eşek, tavşan, tavuk, koyun ve daha onlarca farklı hayvan yer almaktadır. Hayvanlarınızdan elde ettiğiniz yumurta, süt, et ve daha onlarca farklı ürünü satışa çıkartarak para kazanmalı ve yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Wonder Valley, ücretsiz olarak erişeceğiniz ve maceraya doyacağınız kaliteli bir oyundur.