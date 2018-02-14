Eski bir hükümdarın size bıraktığı Wonderful Island'da bir adayı yönetiyorsunuz. Yanınızda bulunan kahyadan destek alarak yönettiğiniz adayı kalkıdırmak için çok çalışmanız gerektiğini unutmayın.

Size bırakıldığı andan itibaren çok kötü bir durumda olan adayı kurtarmayı başarabilir misiniz? Bu adanın turizme açılmasını ve ülkenize daha fazla döviz girmesini sağlamalısınız. Ayrıca açacağınız fabrikalar, yetiştireceğiniz hayvanlar ve bitkiler size refah sağlayacaktır. Yani Wonderful Island'i tekrardan eski günleri döndürmelisiniz.

Pek çok binaya sahip olan oyunda her detay güzelce hazırlanmış durumda. İlk başlarda size karmaşık gelecek ada yapısını ise kafanıza takmayın. Bir süre sonra burayı avucununz içi gibi bileceksiniz.

Wonderful Island Özellikleri